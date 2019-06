Fiorentina Commisso | ci metto tutto | non solo i soldi | anche il cuore

Fiorentina - pazza idea del presidente Commisso : si lavora per il sorprendente ritorno di Batistuta : Il nuovo presidente ha intenzione di offrire un ruolo in società a Batistuta, nome che evoca ottimi ricordi ai tifosi viola E’ partita la rivoluzione dirigenziale in casa Fiorentina, Rocco Commisso ha dato il via ai lavori per ricostruire la società, dando il benservito a Corvino e mettendo le mani su Pradè, che sarà il prossimo direttore sportivo. LaPresse/Bovo Matteo Non è però finita qui dal momento che, secondo ...

Fiorentina - Commisso è il nuovo idolo : “ma lassatm sta - manco dormire pozz fare” [VIDEO] : E’ iniziato un nuovo progetto in casa Fiorentina, è finita l’era Della Valle, l’ultima stagione per i viola è stata da brividi con la salvezza che è arrivata solo all’ultima giornata e con il pareggio contro il Genoa. Poi è arrivata la svolta con l’arrivo di Rocco Commisso, il numero uno del club è già diventato un idolo dei tifosi. La dirigenza sta programmando il futuro, in questo senso la decisione per la ...

Fiorentina - Rocco Commisso promette : “non ci metterò solo i soldi - ma anche il cuore” : Il proprietario della Fiorentina ha parlato prima di tornare negli Stati Uniti, da dove seguirà nelle prossime settimane il mercato viola “Metto tutto nella vita, non solo i soldi, ma anche il cuore. Ed è quanto farò anche per la Fiorentina“. Sono le parole del nuovo proprietario del club viola, Rocco Commisso, prima di salutare Firenze per rientrare negli Stati Uniti. “Lavorerò sempre, poche vacanze, questa è la mia ...

Panchina Fiorentina - Commisso prova a ‘scoprirsi’ : “Incontro con Montella?” lui risponde così : Da qualche giorno Rocco Commisso è il nuovo patron della Fiorentina. Entusiasmo e sincerità sembrano emerse dalle sue prime parole come presidente viola. Ma si inizia anche a parlare di allenatore e mercato. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Sky’ e ‘Radio Bruno’. “Un incontro con Montella e con Pradè? Può darsi che ci sarà, può darsi di no. Non confermo, né smentisco. Quelle passate qui in Italia sono state ...

Fiorentina - la prima mossa di Commisso : licenziato Corvino - si pensa al ritorno di Pradè : La prima mossa di Rocco Commisso in qualità di proprietario della Fiorentina è stata il licenziamento di Pantaleo Corvino: come direttore dell’area tecnica si pensa ora al ritorno di Daniele Pradè Salta la prima testa nella dirigenza della Fiorentina. Il primo atto della gestione di Rocco Commisso è un licenziamento: Pantaleo Corvino non è più il direttore generale dell’area tecnica della Fiorentina. Nonostante avesse ancora un anno di ...

Fiorentina - Commisso visita Coverciano : “E’ la prima volta che vengo qui. Sono emozionato” : visita all’interno del centro tecnico di Coverciano questa mattina per il neo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso: “Sono emozionato perché per me che Sono sempre stato un tifoso della Nazionale italiana e della maglia azzurra, è la prima volta che vengo qui. Ho vissuto la storia del calcio italiano da sempre e guardate un po’ la coincidenza quando l’Italia ha vinto il Mondiale in Germania ero a ...

Commisso è già un "vero" tifoso della Fiorentina. Il neo presidente mostra una sciarpa anti-Juve : «Resterò qui altri 2-3 giorni, dovete darmi tempo di entrare in questo contesto. Il mondo non si è fatto in un giorno», esclama Rocco Commisso al suo primo, vero debutto come numero uno della Fiorentina. Eppure, a giudicare dalla foto scattata nel centro di Firenze in compagnia di alcuni tifosi, sem

Effetto Commisso - in casa Fiorentina torna l’entusiasmo : in 5000 al Franchi : Entusiasmo ritrovato in casa Fiorentina, dopo ‘l’ultima deludente stagione il club viola ha passato la mano a Commisso che adesso avrà il compito di riportare in alto la squadra, almeno in grado di lottare per le posizioni in Europa. Ed i tifosi sono già pazzi del nuovo presidente della Fiorentina, otre 5mila tifosi si sono dati appuntamento allo stadio Franchi riempiendo la tribuna per dare il benvenuto al neo proprietario. ...

Fiorentina - Commisso in conferenza : “Allenatore - Chiesa - stadio - Salah - vi dico tutto” : Presentazione ufficiale per Rocco Commisso quale nuovo presidente della Fiorentina. Dopo le parole di ieri, seguite all’annuncio, e la visita a stadio e strutture, il neo patron viola si è presentato alla stampa nel corso di una conferenza. Tanti gli argomenti affrontati, ecco le sue parole. “Ho fatto tante cose importanti in America, ora e’ il momento di farne in Italia. L’accoglienza che ho ricevuto e’ stata ...

Rocco Commisso - nuovo proprietario Fiorentina/ Tacopina : "Ha grandi potenzialità" : Rocco Commisso, nuovo proprietario Fiorentina: oggi si presenta in conferenza stampa. Il presidente del Venezia, Joe Tacopina: "Ha grandi potenzialità".

Fiorentina - Commisso : “Lavoreremo tutti insieme per portare la squadra al successo” : “Mi sono presentato a tutti i dipendenti, è stata l’occasione per conoscersi e per ribadire che lavoreremo insieme per portare la Fiorentina al successo. Qui è tutto bello, sia il centro sportivo che lo stadio“. Lo ha detto Rocco Commisso pochi istanti dopo la sua uscita dal ‘Franchi’. Il neo proprietario del club viola ha visitato anche le strutture del centro sportivo e dello stadio, accompagnato fra gli ...

Fiorentina - ecco quale potrebbe essere la promessa di Commisso : i viola sognano : Da ieri è ufficialmente il nuovo patron della Fiorentina. L’imprenditore italo-americano Rocco Commisso ha già infiammato la piazza con le sue prime parole da presidente. “Oggi non posso parlare, ma datemi un giorno o due e potrò dare una bellissima notizia ai tifosi della Fiorentina. Non dico di cosa si tratta, e vi prometto che non dirò mai una bugia“, ha detto. Adesso i tifosi sognano, curiosi di capire di cosa si ...

Fiorentina - entusiasmo dei tifosi : striscione dedicato a Commisso : C’è entusiasmo in casa Fiorentina, e non poteva essere altrimenti. Euforia dei tifosi viola dopo l’ufficialità di ieri che ha sancito il cambio di proprietà dai Della Valle all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. “Commossi per Commisso. Torneremo grandi ancor“. E’ il testo di uno striscione affisso, nella tarda serata di ieri sera, all’esterno della cancellata di ingresso della tribuna ...

hackerata Claudia Galanti - Commisso nuovo presidente Fiorentina : IL futuro DI Buffon DOPO L'ADDIO AL PSG – Il club francese ha deciso di non rinnovare il contratto dell'estremo difensore, da escludere anche un futuro immediato da dirigente, Buffon ha comunicato di voler continuare a giocare a calcio. E' possibile un ritorno in Italia con due soluzioni affascinanti come possono essere quelle che portano al Parma o al Genoa, due destinazioni quotate anche dai bookmakers, si è parlato ...