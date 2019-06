Ancelotti | l’uomo che valorizza i numero 10 e che rinunciò a Baggio

L’uomo del giorno – Buon compleanno Carlo Ancelotti - l’allenatore vincente : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno ’, oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti , cammino di successi per l’attuale allenatore del Napoli che festeggerà il compleanno a Vancouver, città natale di sua moglie. Ha ricevuto gli auguri dei tanti campioni, da calciatore non è stato un girovago come da allenatore. Tre le squadre. Il Parma, la Roma e il Milan, nella sua carriera ha vinto ...

Per la Gazzetta l’uomo in più del Napoli contro l’Arsenal è Ancelotti : Se prima della partita della Juve i titoli erano tutti su Cristiano Ronaldo che varrebbe guidato la sua squadra alla vittoria, la Gazzetta dello sport oggi titola “Carletto pensaci tu”. Indicando Carlo Ancelotti come l’uomo in più in grado di portare il Napoli a compiere l’impresa di rimontare sull’Arsenal e approdare alle semifinali di Europa League. “Per uno come lui abituato a ben altre emozioni, le ...