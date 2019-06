Un posto al sole | tra ALDO e BEATRICE è passione E Diego? Anticipazioni

tvsoap

(Di martedì 11 giugno 2019) C’è un nuovo legale in città, anzi c’era già… solo che noi non lo sapevamo! Ebbene sì, nelle prossime puntate di Unal– come già anticipato – conosceremoLeone, il nuovo personaggio interpretato da Luca Capuano, e scopriremo che ha da tempo una frequentazione sentimentale in corso. Indovinate con chi?… Semplice: accantonata la storia conGiordano (Francesco Vitiello), oraLucenti (Marina Crialesi) frequenta proprioe tra i due è già! Come andrà a finire? In una recentissima intervista rilasciata a Nuovo Tv, Luca Capuano ha parlato del suo ruolo a Upas:Leone è un penalista affermato e di successo. Interagirà con vari personaggi e avrà varie relazioni, personali e lavorative… LUCA CAPUANO èLeone a UnalUnalspoiler: la morbosa gelosia di...

Vera_Semprevera : RT @__Dashuri__: Visto che è tornato di moda lo faccio anch'io: 100% - voglia di vincere alla lotteria lanciare i libri dalla finestra pre… - BlogSocialTv1 : Ieri in access prime @RaiTre con Un Posto al sole segna 1.637.000 al 7.1% share @StefanoColetta2 #blogsocialtv… - steveitaly : RT @LidiaA90099891: Vengono vanno ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conosc… -