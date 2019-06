Rottamazione | riaperti i termini per la pace fiscale | scadenza 31 luglio | finora adesioni

ilmessaggero

(Di martedì 11 giugno 2019) Ladelle cartelle esattoriali funziona e fa registrare incassi record. Ecco quindi il via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera all'emendamento della Lega che...

LaStampa : Riaperti anche i termini per il saldo e stralcio. - patriziagatto3 : RT @ilmessaggeroit: #rottamazione, riaperti i termini per la pace fiscale: nuova scadenza il 31 luglio - ilmessaggeroit : #rottamazione, riaperti i termini per la pace fiscale: nuova scadenza il 31 luglio -