Prove di pace nel vertice Lega-M5s ma a rimetterci è Conte

(Di martedì 11 giugno 2019) Si è tenuto ieri sera iltra Salvini e Di Maio per parlare del futuro dell’esecutivo. Una resa dei conti, dopo l’ultimatum lanciato dal premiernella conferenza stampa di settimana scorsa affinché i due partner di governo la smettessero di farsi la guerra. E in effetti nel nuovo incontro c’è stata una rappacificazione. “Il governo va avanti? Mai avuto dubbi. Obiettivo comune è evitare l’infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse“, ha detto Matteo Salvini. Dichiarazioni che hanno trovato d’accordo l’altro vicepremier, Luigi Di Maio: “Alun clima positivo di chi vuole lavorare al massimo per l’Italia”. Il Movimento cinque stelle ha dunque dato semaforo verde alla grande battaglia leghista sul tema fiscale, mentre dal Carroccio c’è stato il via ...

