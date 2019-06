Monaco di Baviera | tempesta di grandine con chicchi enormi | feriti e danni a raccolti ed

Ultim'ora : violentissima grandinata a Monaco di Baviera - tantissimi danni e feriti : Come vi abbiamo raccontato in questo articolo poco fa, intensi fenomeni temporaleschi hanno colpito oggi la Germania, dove aria calda e aria più fresca in arrivo dall'Atlantico hanno creato accesi...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : nella pistola automatica 25 metri maschile vince Lin Junmin - quinto Reitz : Ultima finale di giornata per la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco di Baviera: nella pistola automatica da 25 metri maschile si impone il campione del Mondo in carica, il cinese Lin Junmin, davanti a due transalpini, ovvero Clement Bessaguet e Jean Quiquampoix, bronzo iridato in carica. I tre pass olimpici erano già stati assegnati al termine delle eliminatorie a Germania, Russia e Francia, che completano così il contingente per ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Petra Zublasing quarta nella carabina tre posizioni - sfiorato il pass olimpico : Svanisce ad un passo dalla realizzazione il sogno di Petra Zublasing di staccare il pass olimpico nella carabina tre posizioni femminile: nella finale della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco di Baviera l’azzurra chiude quarta, mentre le carte per Tokyo vanno alla Russia, grazie alla vittoria di Yulia Zykova, ed alla Norvegia, con il terzo posto di Katrine Lund. Vittoria dunque per la russa Yulia Zykova con 461.6, che ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Petra Zublasing in finale nella carabina tre posizioni! In sei per due pass olimpici : Ottime notizie per l’Italia del Tiro a segno: nelle qualifiche della carabina tre posizioni 50 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo di Monaco di Baviera stacca il pass per la finale Petra Zublasing, grazie all’ottavo ed ultimo posto disponibile per l’atto conclusivo, che metterà in palio due carte olimpiche. Soltanto due delle otto finaliste hanno già acquisito per la Federazione d’appartenenza la qualificazione ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Marco Suppini centra il pass olimpico nella carabina 10 metri! : Marco Suppini conquista il pass olimpico per l’Italia nella carabina 10 metri maschile grazie al sesto posto ottenuto nella finale della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco di Baviera: l’azzurro è stato eliminato a quota 163.7, ma era già certo di aver staccato il biglietto per Tokyo 2020. L’azzurro infatti si era già messo alle spalle due dei tre avversari in gara per le due carte olimpiche, ovvero il sudcoreano ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Marco Suppini è in finale nella carabina 10 metri! In quattro per due pass olimpici : Marco Suppini è in finale nella carabina 10 metri maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco di Baviera: l’azzurro ha chiuso le eliminatorie al secondo posto con 631.3, battuto solamente dal cinese Yang Haoran con 632.5. Al terzo posto l’ucraino Oleh Tsarkov, con 630.8, stesso punteggio del sudcoreano Nam Taeyun, quarto. Quinta piazza per l’austriaco Alexander Schmirl con 630.1, appena davanti al croato ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : nella carabina 10 metri eliminate tutte le azzurre : Niente da fare per il Tiro a segno italiano nelle prime eliminatorie della tappa di Coppa del Mondo di Monaco di Baviera, in Germania: nella carabina 10 metri femminile fuori dalla finale tutte le azzurre in gara. Non riescono infatti a rientrare tra le migliori otto Petra Zublasing, 27ma con 627.0, Alessandra Luciani, 76ma con 622.5, e Martina Ziviani, 93ma con 621.0. A vincere le eliminatorie è l’indiana Apurvi Chandela, prima con 633.0 ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : i convocati dell’Italia. Giordano e Zublasing per la rinascita : Serve una scossa. L’Italia del Tiro a segno dopo un mese di maggio passato a prepararsi, con gare internazionali svoltesi per lo più a Plzen – in Repubblica Ceca -, è pronta a tornare a misurarsi in Coppa del Mondo: per la tappa di Monaco di Baviera, che inizierà domenica 26 maggio e si concluderà giovedì 30 maggio. Gli azzurri dovranno andare alla caccia delle carte olimpiche che mancano a un contingente sinora andato a bersaglio ...

Atp 250 di Monaco Baviera : Berrettini ko in finale con Garin : Per l'azzurro la consolazione di essere salito al numero 31 del mondo e arrivare in ottima ai prossimi Internazionali d'Italia di Roma.

Tennis - Berrettini batte Bautista-Agut e vola in finale a Monaco di Baviera : Monaco DI Baviera - Matteo Berrettini conquista la finale del torneo Atp 250 Bmw Open di Monaco di Baviera. L'azzurro batte lo spagnolo Bautista-Agut in due set senza neanche perdere un turno di ...

Tennis - Monaco di Baviera : rinviata la semifinale tra Berrettini e Bautista-Agut : Cecchinato, sconfitta in semifinale contro Garin Atp Finals, Binaghi: "Veicolo per promuovere Torino nel mondo" Il tabellone di Monaco Cecchinato battuto in semifinale

Tennis - niente finale per Cecchinato a Monaco di Baviera : Il tabellone del torneo Atp 250 BMW Open LA CRONACA - Primo set senza storia con il giovane Tennista cileno che brekka per ben due volte l'azzurro e chiude dopo 29 minuti con il punteggio di 6-2. II ...

Tennis - Monaco di Baviera : niente finale per Cecchinato - ko con Garin : Monaco DI Baviera - niente finale per Marco Cecchinato al 'BMW Open' di Monaco di Baviera. Cristian Garin, 22enne cileno, è il primo finalista dopo aver battuto il palermitano, numero 19 della ...

ATP Monaco di Baviera : Cecchinato - semifinale interrotta dalla grandine : Chi si aggiudicherà la finale, affronterà il vincente dell'altra semifinale, diretta esclusiva Sky Sport Arena, che vede in campo Matteo Berrettini. L'italiano dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto ...