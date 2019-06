Manuel Bortuzzo | «Tra dieci anni sarò in piedi ma spero prima»

Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Tra 10 anni mi vedo in piedi. Mi scrivono tante celebrità” : L’entusiasmo non manca mai. Non è mancato dopo il bruttissimo accaduto, lo scorso febbraio, quando fu colpito da un agguato, con dei colpi di pistola. Non manca ora, quando Manuel Bortuzzo sta provando a “rinascere”, nonostante la sentenza di invalidità a vita. L’ex nuotatore tricolore come di consueto è sorridente e si è concesso oggi ad un’intervista a margine della presentazione del terzo campionato Usip, ...

Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi - Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi, Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. sembra essere il primo ...

Domenica In : Manuel Bortuzzo fa commuovere Mara Venier in diretta : Mara Venier saluta Manuel Bortuzzo a Domenica In e si commuove: “Non ce la faccio…” Se c’è una persona che ultimamente può essere un esempio di come un essere umano possa affrontare le avversità e gli scherzi drammatici del destino con una forza e un coraggio invidiabili, quella risponde al nome di Manuel Bortuzzo. La promessa del nuoto italiano che la notte del 3 febbraio ha ricevuto dei colpi di proiettile che ...

Domenica In - Manuel Bortuzzo a Mara Venier : “Quando mi hanno sparato ho detto ‘ti amo’ alla mia fidanzata” : Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito a colpi di pistola a inizio febbraio nel quartiere Axa di Roma, è stato ospite di Mara Venier, a Domenica In, su Rai1. “Quando mi hanno sparato sono rimasto cosciente circa un minuto. Ed era talmente assurdo che nemmeno io credevo a ciò che mi era successo. Così mi sono detto: ‘Devo dire a Martina che la amo‘. Gliel’ho detto tre-quattro volte”. ...

Domenica In - anticipazioni : ospiti Alessia Marcuzzi - Jerry Calà - Manuel Bortuzzo e la compagna di Sabani : Dallo spettacolo alla cronaca, tutti gli ospiti della 36esima puntata del programma della Domenica pomeriggio di Rai Uno...

Manuel Bortuzzo verso Tokyo 2020 : Sogno il podio alle Paralimpiadi : Manuel Bortuzzo verso Tokyo 2020: "Sogno il podio alle Paralimpiadi" Il giovane atleta e l'ambizione di sempre: "Per me tra Olimpiadi e Paralimpiadi non c'è differenza", spiega. E aggiunge: "Gli atleti paralimpici hanno molto da insgenare a tutti". Poi l'augurio: "Andare avanti col sorriso, perchè la vita è ...

Manuel Bortuzzo : «La mia vita adesso... ma tra 10 anni sarò in piedi» : La nostra Nazionale è una delle più forti del mondo. Battere quegli atleti richiede il doppio di carattere. Bene. Dovrò mettermi sotto tanto, per competere». Questo è Manuel Bortuzzo: una promessa ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo sorride : “finalmente posso tornare a dormire a casa” : Nuoto, Manuel Bortuzzo ha mandato un messaggio social ad amici e fans all’interno del quale ha raccontato il nuovo step della sua fase di recupero Nuoto, Manuel Bortuzzo sta pian piano tornando alla vita di sempre dopo il terribile agguato del quale è stato vittima. Il giovane nuotatore attraverso i social ha mandato un messaggio a fans ed amici: “Dopo tre mesi, finalmente si torna a casa. Dopo tre mesi posso dormire a casa. A ...

Nuoto : Manuel Bortuzzo torna a casa - ora la riabilitazione in palestra e in acqua : Continua il percorso di Manuel Bortuzzo verso il ritorno a una vita il più possibile normale, e ancor più verso un percorso che possa riportarlo a gareggiare, in qualsiasi modo. Il nuotatore, rimasto paralizzato dalle gambe in giù nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma a causa di un colpo di pistola arrivato a lui per uno scambio di persona, è infatti tornato a casa dopo aver terminato la prima fase del recupero. In un video su Facebook, ...

