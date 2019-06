Lin Chi-ling si sposa a 44 anni | la modella cinese non è più una donna di

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Alessandro Zoppo In Cina le donne che, superati i 30, restano libere sono definite "sheng nu": Lin Chi-era la loro icona, almeno fino ad oggi Lin Chi-, lataiwanese icona delle “donne di scarto”, sia 44. Il suo annuncio ha fatto subito il giro del web perché Lin è stata peril simbolo delle cosiddette “sheng nu”, ovvero le donne cinesi che, passati i 30, non sono ancorate. Un vero e proprio stigma nel Paese asiatico: spesso queste donne vengono insultate e bollate come persone “incomplete” che preferiscono la carriera alla famiglia. Questa mentalità è ancora molto radicata e diffusa in Cina. D’altronde, per oltre trent’, i matrimoni ritardati sono stati uno dei punti fermi del governo per limitare le nascite. Ora che la politica del figlio unico è stata archiviata da Xi Jinping, il governo si è ritrovato a dover gestire ...

extramamma : Si sposa Lin Chi-ling, in Cina era l'icona delle 'donne scarto': bella e colta, ma single fino a 44… - Lin_Sam77 : @Capezzone @AlbertoBagnai Non so chi sia ma se lo dici tu mi fido ! - repubblica : È colta e bella, ma per la Cina la modella che si sposa è un caso -