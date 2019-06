I precedenti di Andrea Dovizioso a Barcellona Il trionfo del 2017 l’unica luce nella

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) Ci sono storie che faticano a sbocciare nonostante, di fatto, non ci siano ragioni particolari di mezzo. Questo è il caso die il circuito di Montmelò, sede del prossimo appuntamento del Motomondiale che giunge questa settimana col GP di Catalogna al suo settimo round. La conformazione del circuito è in genere molto apprezzata dai piloti: i suoi lunghi rettilinei finiscono con curve che si aprono in ampiezza, consentendo ai mezzi a motore di prendere una buona velocità; la curva in leggera pendenza Elf, aggiunge poi quel pizzico di imprevedibilità in più al percorso rendendolo ancora più divertente.è un circuito abbastanza atipico, negli ultimi due anni è stata proprio la Ducati a sbaragliare la concorrenza con le vittorie di Jorge Lorenzo l’anno scorso e del Dovi del, arrivata in solitaria al termine di una corsa condotta in maniera esemplare ...

indemitti : Continua la serie delle tuit-interviste e stasera faccio qualche domanda a @cugycappa, il creatore della locandina… - r95731 : @RitaSofiale @vicky_zarazua @marinavibu609g @TaposKumarBasu @heroldbarton @henrirousseau12 @aitken_alistair… - andrea_checco : @chrisACM1899 @_BobRoger15_ @enricos0101 Guarda caso nei precedenti sopra citati, chi è saltato è stato sempre il s… -