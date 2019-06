I 5 colori del benessere | pepite di mandorle in insalata di frutta e verdura

La Ternana lancia il kit del piccolo tifoso : educare subito ai colori della squadra : Calcio e Finanza racconta di una simpatica iniziativa lanciata dalla Ternana Calcio. Dal 6 giugno il club ha deciso di regalare ad ogni bambino nato nell’ospedale cittadino il kit del piccolo tifoso, che contiene la maglia ufficiale, un orsacchiotto, un bavaglino e una tutina. Tutto naturalmente rigorosamente marchiato Ternana. La proposta è di un gruppo di tifosi. Il presidente della società umbra, Stefano Bandecchi, la ha raccolta di buon ...

Nuoto di fondo - Coppa del Mondo Setubal 2019 : Arianna Bridi e Rachele Bridi frecce tricolori nelle acque lusitane : Rachele Bruni ed Arianna Bridi sono pronte a lanciare la sfida in vista del terzo appuntamento delle World Series di Nuoto di fondo a Setubal. Nel bacino del Albarquel Urban Park, non facile da affrontare per le onde alte. le nostre portacolori vorranno recitare un ruolo da protagoniste e centrare, se possibile, il podio. La tappa cade in un periodo non semplice, visto che l’obiettivo vero e proprio sono i Mondiali 2019 in Corea del Sud, ...

Mattarella all’Altare della Patria - la parata e le Frecce Tricolori Le foto della giornata : A Roma le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della RepubblicaIniziate le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della Repubblica

“coloriamo la piazza!” : 650 bambini dell’Aquila coloreranno - piazza Duomo con una scritta animata : L'Aquila - Una scritta “vivente”, animata da 650 bambini delle scuole elementari dell’Aquila vestiti con casacche colorate, al centro di piazza Duomo, nel cuore della città. E’ l’evento “Coloriamo la piazza!”, che chiuderà i primi sei mesi di attività del progetto Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi, un’iniziativa selezionata dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà ...

Inchiostri per tatuaggi a rischio cancro : il Ministero della Salute ritira dal commercio altri due colori : Il Ministero della Salute ha vietato altri due colori di quelli usati negli Inchiostri per tatuaggi perché risultati cancerogeni. Si tratta di due pigmenti provenienti dagli Stati Uniti ma distribuiti da aziende italiane: il rosa Rose Satin della Eternal Ink, flacone da 30 ml con lotto scadenza 27/07/2020. E poi anche il rosso, il Perma Blend – Queens Red, entrambi della marca Permablend Pigments, lotto PBQH181812. Dalle analisi è emerso ...

Formula 1 - i colori della Ferrari per l’ultimo viaggio : Niki Lauda verrà sepolto con la tuta del Cavallino : Il leggendario pilota austriaco verrà sepolto con la tuta Ferrari che indossò tra il 1974 e il 1977 Saranno svolti domani i funerali di Niki Lauda, scomparso una settimana fa tra la notte di lunedì e martedì. Il Duomo di Vienna ospiterà tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto al presidente non esecutivo della Mercedes, che verrà sepolto però con la tuta della Ferrari. LaPresse/Photo4 Secondo i media austriaci, infatti, ...

Imperdibili foto del Huawei P20 Lite 2019 in tre colori ma destino incerto? : Il Huawei P20 Lite 2019 non tarderà affatto e oggi possiamo ammirarlo in ogni sua aspetto e anche in tre colorazioni ben diverse. Non è la prima volta che su queste pagine si fa riferimento all'ormai accertato remake del Huawei P20 Lite originale, quello lanciato nel 2018 per intenderci e ora la sua presentazione o meglio direttamente il suo lancio commerciale potrebbe essere davvero dietro l'angolo , nonostante le note vicende del ban del ...

Estate a colori dell’Oasi Zegna : rododendri in fiore - summer camp e passeggiate : Spettacoli di primavera. A ingresso libero e senza limiti di orario e di età. Come quello che va in scena quotidianamente nella Conca dei rododendri all’Oasi Zegna in Piemonte.La gente ci viene appositamente da tutta Italia per vedere, annusare, fotografare la premiata fioritura, un’emozionante palette di colori, dal bianco al viola, garantita fino a metà giugno: i rododendri provenienti dal Belgio, soprattutto nella ...

Internazionali d’Italia – Un tifoso speciale per Del Potro : volto pitturato con i colori dell’Argentina e cappellino di… Valentino Rossi [VIDEO] : Un simpatico tifoso sugli spalti del Foro Italico di Roma per Del Potro: l’eccentrico signore argentino attira l’attenzione agli Internazionali d’Italia E’ ancora in corso la sfida tra Del Potro e Novak Djokovic, valida per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista argentino e il rivale serbo si stanno sfidando al Foro Italico di Roma alla ricerca di un pass per le semifinali di ...

Internazionali d’Italia – Domani al Foro Italico per la prima volta nella storia del torneo le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare : Le Frecce Tricolori stenderanno il Tricolore più lungo del mondo sui campi del Foro Italico Domani, per la prima volta nella storia degli Internazionali Bnl d’Italia, i velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sorvoleranno gli storici campi del Foro Italico di Roma stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo. L’Aeronautica Militare è presente, inoltre, presso il Villaggio di ...

Consoli - siciliano fra colori dell'isola : Il soggetto trae spunto da un orribile fatto di cronaca: l'aggressione con i lacrimogeni, da parte delle forze dell'ordine, nei confronti di migliaia di cittadini di Mussomeli, CL, esasperati per la ...