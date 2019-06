E3 2019 | Spyro Reignited Trilogy arriva su Nintendo Switch

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019)ha fatto faville su PS4 e Xbox One, ma per gli appassionati del draghetto viola più famoso le sorprese non sono ancora finite. L'apprezzato remake dei primi tre capitoli diuscirà anche per, a confermarlo è il trailer riportato qui di seguito ce fa un recap di tutti i giochi che saranno in arrivo per la celebre consoleuscirà peril 3 settembre, pubblicato da Activision, assieme a molti altri titoli di terze parti che possiamo vedere citati del filmato qui riportato:Leggi altro...

