Clima | nasce a Milano il più importante centro di ricerca transatlantico

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Nel nome figurano chiare le due istituzioni che svolgono attività avanzate nell’ambito, rispettivamente, dell’economia ambientale e delle risorse naturali, e dellasui cambiamentitici, due realtà di primissimo livello internazionale dalla cui collaborazione è nato RFF-CMCC – European Institute on Economics and the Environment, realtà unica nel suo genere, che porta in Europa attività disi concentra su temi che molti considerano come le sfide più rilevanti dei prossimi decenni: affrontare i cambiamentitici garantendo benessere e sviluppo sostenibile per le generazioni attuali e future. La rilevanza di questi argomenti è confermata anche dall’assegnazione dell’ultimo Premio Nobel per l’economia a William Nordhaus, l’economista che prima e più di tutti insiste sul nesso tra economia e questionetica. E infatti ...

bettadigiulio : RT @ISPRA_Press: Promuovere sul territorio strategie, iniziative e progetti di mitigazione e adattamento per contrastare il #climatechange:… - Ossmeteobargone : RT @ISPRA_Press: Promuovere sul territorio strategie, iniziative e progetti di mitigazione e adattamento per contrastare il #climatechange:… - federmetano : RT @ISPRA_Press: Promuovere sul territorio strategie, iniziative e progetti di mitigazione e adattamento per contrastare il #climatechange:… -