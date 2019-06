Cinzia di Leo Ortolani | erano anni che non mi imbattevo in una storia d’amore così

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Chi segue questo blog avrà sentito parlare del mio amore per i fumetti. Con loro ho imparato a leggere, li colleziono da sempre e, da qualche tempo a questa parte, ho iniziato a condividerli con mio figlio. Questa è una passione che ci si tramanda come una tradizione familiare, al pari dell’abitudine a informarsi con un quotidiano o una fede calcistica. Io ho portato avanti la collezione di mio padre, e ora le cose proseguono in quel senso. Chissà cosa piacerà al mio erede quando sarà grande, mi domando guardandolo crescere, tremando ogni volta che apre un numero vecchiotto con eccesso di foga. E chissà verso quale orizzonte si muoverà il mercato delle nuvole parlanti nel prossimo futuro. La crisi delle edicole sta infatti cancellando l’habitat per la formazione del rapporto dei lettori coi prodotti seriali. E visto che le librerie non sembrano godere di ottima salute, il venturo ...

