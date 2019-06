Vigilante spara a figlio 13enne della compagna | «Era ubriaco | mi sono messa a urlare»

Un Vigilante ubriaco ha sparato al figlio tredicenne della convivente : Un vigilante ubriaco ha sparato al figlio tredicenne della convivente e con la stessa pistola ha minacciato i carabinieri prima di essere arrestato. E' successo a Milano, in via Padova, nella periferia nord-orientale, dove l'uomo si è presentato intorno alle 23 di domenica, ancora in divisa e ubriaco brandendo l'arma. Il litigio tra l'uomo e la compagna, hanno ricostruito i carabinieri, era cominciato in strada: urla, insulti, poi i due si erano ...

