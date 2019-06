Tennis | Marco Cecchinato si separa dal suo coach | rapporto interrotto dopo due anni e

Chi è Marco Cecchinato : guadagni del Tennista e carriera professionistica : Chi è Marco Cecchinato: guadagni del tennista e carriera professionistica Tre finali vinte in tre tornei Atp, una semifinale nel Roland Garros nel 2018, da febbraio al 16° posto del ranking mondiale. Il suo nome è Marco Cecchinato ed è un nome importante e che acquista sempre maggior prestigio con il passare del tempo (e dei tornei) nel tennis italiano e internazionale. Chi è Marco Cecchinato: la carriera da professionista, gli inizi 27 ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Marco Cecchinato perde un match altalenante contro Diego Schwartzman : Finisce subito il Masters 1000 di Madrid per Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 16 del tabellone, è stato battuto dall’argentino Diego Schwartzman, uno degli uomini giocatori fuori dal seeding più complicati da affrontare, per 6-0 4-6 6-1 in un match dalla durata piuttosto rapida, un’ora e un quarto. Il prossimo appuntamento, per l’azzurro, è dunque quello con il Foro Italico di Roma la settimana prossima, mentre ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato sconfitto da Christian Garin e dalla pioggia : Si ferma in semifinale, al cospetto del cileno Christian Garin, la corsa di Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese l’azzurro, numero tre del tabellone, cede al sudamericano con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco, dopo due interruzioni per pioggia. Nel primo set il primo strappo del match arriva subito, dato che ai vantaggi del terzo game il cileno opera il break alla seconda ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Sconfitto Fucsovics in rimonta : Marco Cecchinato ha Sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics per 1-6, 7-5, 7-5 e si è così qualificato alla semifinale del Torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. L’attuale numero 19 del ranking ATP ha battuto il sempre ostico magiaro (numero 35 al mondo) dopo 2 ore e 26 minuti di battaglia, confezionando una spaziale rimonta dopo aver perso nettamente il primo set e può così proseguire la propria avventura sulla terra battuta ...

Tennis - Atp Monaco di Baviera : Marco Cecchinato raggiunge i quarti di finale : Buon esordio nel torneo per Marco Cecchinato . L'azzurro dopo aver usufruito di un bye, raggiunge i quarti di finale battendo nel secondo turno Martin Klizan con il punteggio di 6-1, 6-3. Contro lo ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato vola ai quarti di finale. L’azzurro domina Klizan in due set : Missione compiuta per Marco Cecchinato. Il siciliano conquista i quarti di finale del “BMW Open”, torneo ATP 250 in corso sui campi in terra battuta di Monaco di Baviera, in Germania. Il siciliano, numero 19 del ranking e testa di serie numero tre, ha superato con facilità lo slovacco Martin Klizan, numero 60 ATP, campione nell’edizione del 2014, con il punteggio di 6-1 6-3 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dal nostro ...

Tennis - Marco Cecchinato dà forfait a Budapest - Camila Giorgi salta Istanbul : Marco Cecchinato non difenderà il titolo conquistato a Budapest lo scorso anno: l’azzurro, che nel torneo ATP 250 sulla terra rossa magiara sarebbe stato testa di serie numero 3 e dunque con un bye a disposizione nel primo turno, non sarà al via probabilmente per un virus influenzale, visto che quando ha perso contro Pella a Montecarlo aveva la febbre. Al suo posto il lucky loser è il tedesco Matthias Bachinger. Questo lo scarno comunicato ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2019 : Marco Cecchinato perde la battaglia con Guido Pella. Sconfitta in tre set per l’azzurro : Finisce l’avventura di Marco Cecchinato nel Masters 1000 di Montecarlo. Il siciliano è stato sconfitto agli ottavi di finale dall’argentino Guido Pella, numero 35 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 dopo due ore e un quarto di gioco. Una vera e propria battaglia di nervi, ma anche sicuramente un’occasione persa dal siciliano, apparso troppo discontinuo lungo tutto il match. Cecchinato inizia contratto ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : esordio per Rafael Nadal. L’Italia tifa Fabio Fognini in attesa di Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato : Giornata, quella di oggi del Masters 1000 di Montecarlo, dedicata agli incontri che completano il secondo turno del tabellone in modo da arrivare domani agli ottavi di finale con gli accoppiamenti già fatti. L’incontro più atteso per L’Italia è quello di Fabio Fognini che sarà opposto al francese Gilles Simon nel secondo incontro sul Campo dei Principi. Sarà un match molto difficile per il Tennista di Arma di Taggia che ha perso tutti e cinque i ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Bellissima rimonta di Marco Cecchinato per gli ottavi - Stan Wawrinka si arrende in tre set : Marco Cecchinato vince una partita che pareva praticamente persa contro Stan Wawrinka e si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 1 d’Italia rimonta lo svizzero con il punteggio di 0-6 7-5 6-3, che testimonia perfettamente il doppio binario di svolgimento del match: per la prima metà Wawrinka risulta ingiocabile e perfettamente in grado di controllare la situazione, nella seconda Cecchinato ...