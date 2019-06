Spoiler spagnoli Il Segreto | Maria si trasferisce a Cuba con Fernando

Una Vita - Spoiler spagnoli : Ramon in pericolo - Antonito vende il suo negozio : Nelle puntate spagnole della popolare e appassionante telenovela di origini spagnole Una Vita, che verranno trasmesse questa settimana, ci saranno numerosi colpi di scena. Dagli spoiler si evince che Genoveva sarà sempre più perfida visto che non demorderà affatto quando verrà a sapere che Ramon Palacios è ancora vivo. La moglie di Alfredo vorrà il vedovo di Trini morto a tutti i costi, per non consentirgli di far venire alla luce la verità ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Diego e Blanca ritrovano loro figlio grazie a Samuel : La misteriosa sparizione del piccolo Moises, figlio di Blanca Dicenta e Diego Alday, continuerà a caratterizzare le trame dello sceneggiato “Una Vita”, nei prossimi episodi. Le anticipazioni ci dicono che i neo genitori dopo aver creduto che il loro bambino sia morto veramente alla nascita, verranno a conoscenza della verità. La primogenita di Ursula e il cognato riusciranno a ricongiungersi con loro figlio. Agendo in tale maniera, la coppia ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Donna Francisca chiede a Lola di uccidere Prudencio : Nelle puntate spagnole de Il Segreto appena andate in onda in Spagna, i telespettatori assisteranno alla nascita di una storia d'amore tra Prudencio e Lola. Peccato che quest'ultima si riveli una complice di Donna Francisca. Il Segreto: Prudencio e Lola fanno l'amore Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda a giugno in Spagna, rivelano che Matias incoraggerà Prudencio a fare una dichiarazione d'amore a Lola ma ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Carmelo dà l’ultimo saluto alla defunta moglie Adela : Nelle puntate spagnole attuali de “Il Segreto” in Spagna i telespettatori hanno assistito all’ennesima tragedia, dopo l’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando Mesia. La dark lady Francisca Montenegro ha portato a termine il suo orrendo piano di vendetta con l'aiuto del figlio del defunto Olmo, dopo aver ribadito più volte che Maria è rimasta invalida a causa di Severo Santacruz. La moglie di Raimundo Ulloa ha teso un orribile tranello ...

Spoiler spagnoli Una Vita fino al 7 giugno : Augustina vuole vendicarsi di Maduro : Le trame della soap Una Vita sono sempre molto intriganti tanto che nel nostro paese, la fiction che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Beautiful, viene sempre seguita ed apprezzata da diversi milioni di telespettatori. Anche il serale, trasmesso da Rete 4 il martedì dopo Il Segreto, ha un pubblico numeroso. Le anticipazioni delle puntate attualmente in onda in Spagna, hanno come protagonisti Genoveva che, approfittando dell'assenza di ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli al 14 giugno : Carmelo spara a Mauricio al posto di Francisca : Non mancano i colpi di scena nelle puntate iberiche attuali de “Il Segreto”. Questa settimana, infatti, l’intero quartiere è stato stravolto dall’ennesimo lutto. A perdere la vita, per colpa di Francisca Montenegro e Fernando Mesia, purtroppo, è stata la maestra Adela. Si preannunciano entusiasmanti le trame dei prossimi capitoli, in programmazione in Spagna dal 10 al 14 giugno. Dalle anticipazioni fornite dal periodico SuperTele, si evince che, ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Ramon subisce un grave incidente stradale : Nuovo appuntamento con la soap opera “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra. Arrivano delle anticipazioni spiacevoli per i fan dello sceneggiato in quanto Ramon Palacios (Juanma Navas) si metterà in una bruttissima situazione per far luce sulle misteriose attività di investimento di Alfredo Bryce e Genoveva. Il padre di Antonito, proprio quando la banca americana affonderà nella miseria, precisamente nell’episodio numero 1.025, trasmesso ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Fernando potrebbe essere coinvolto con il decesso di Adela : La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” purtroppo continua ad essere caratterizzata da tragici avvenimenti. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” questa settimana, gli abitanti di Puente Viejo assisteranno all'ennesima uscita di scena. A perdere la vita in un modo drammatico, sarà la maestra Adela per mano di Francisca Montenegro. Grazie alle foto presenti sul sito ''culture en serie'', in cui sono riportate le anticipazioni ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Fernando promette a Maria di farla tornare a camminare : La famosa telenovela di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì continua ad appassionare il pubblico. I fan dello sceneggiato sicuramente sapranno che nelle puntate andate in onda in Spagna di recente un ordigno esploso durante le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena, ha stravolto la vita della figlioccia di Francisca Montenegro. Si tratta di Maria Castaneda, ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Donna Francisca colpevole della morte di Adela : Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i fan della telenovela. Nelle puntate spagnole in programma dal 3 al 7 giugno in Spagna, Donna Francisca deciderà di vendicarsi di Severo e Carmelo. La Donna ordinerà a Mauricio di manomettere l'auto con a bordo Irene e Adela. Il Segreto: la confessione di Severo Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno in Spagna, segnalano che ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Adela potrebbe morire dopo aver avuto un incidente con Irene : Brutte notizie in arrivo riguardanti ciò che accadrà nei prossimi episodi iberici dell'appassionante e popolare soap opera “Il Segreto” scritta dall'autrice Aurora Guerra. Grazie alle mini avance riportate dal periodico Super Tele si evince che uno storico personaggio femminile rischia di uscire di scena. Gli spoiler rivelano che nell'episodio che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, precisamente venerdì 7 giugno 2019, ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Prudencio bacia Lola - Antolina ammette le sue colpe : Proseguono gli intrighi nello sceneggiato “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana, la romantica dichiarazione di Prudencio Ortega a Lola si concluderà con un bacio. Quest’ultima sebbene confesserà all’ex pupillo di Francisca Montenegro di non volersi innamorare più di nessun uomo, non rifiuterà il bellissimo gesto d’amore. Antolina invece sorprenderà tutti ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Genoveva seduce Antonito - Ramon invita Carmen alla cena di famiglia : Le vicende di Una Vita continuano ad intrattenere i telespettatori italiani e quelli iberici. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, la rivalità tra Bellita e Felicia si farà sempre più accesa, mentre Ramon presenterà Carmen come sua fidanzata a tutto il vicinato. Infine Antonito riceverà le attenzioni di Genoveva. Una Vita: Bellita contro Felicia Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole dal 27 al ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : il ritorno di Antolina - Lola lavora per Francisca : La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre più appassionante. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la prossima settimana, svelano che Antolina dopo essere ritornata a Puente Viejo, farà un gesto inaspettato, visto che restituirà i risparmi che aveva sottratto al marito Isaac Guerrero, per poter consentire ad Elsa Laguna di pagare la sua costosa operazione. ...