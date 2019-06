Sicilia : 'Fishtuna' a Favignana - quattro giorni per rilanciare la tonnara (2) : (AdnKronos) - "Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore di una tradizione - spiega il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto - ma non ultima di una economia sociale che rischia di terminare inesorabilmente portando con sé solo ricordi. Dobbiamo riaccendere l’attenzione di istituzioni e c