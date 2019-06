Scossa di terremoto avvertita ad Amatrice DATI e MAPPE

Terremoto nello stretto di Messina - Scossa di magnitudo 2.9 : Terremoto nello stretto di Messina, scossa di magnitudo 2.9 L’epicentro è stato registrato a nord di Reggio Calabria e di Messina, ad una profondità di 70 chilometri Parole chiave: Terremoto ...

Lieve Scossa di terremoto a Soviciville - provincia di Siena : Lieve scossa di terremoto a Soviciville, provincia di Siena E' stata rilevata questa mattina poco dopo le 7. Non ci sono danni a persone o cose Parole chiave:

Terremoto : Scossa nelle Isole Eolie [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nelle Isole Eolie. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 21.00. L’epicentro è stato localizzato a Lipari, mentre l’ipocentro a 7.9 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nelle Isole Eolie [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Toscana : Scossa avvertita a Forte dei Marmi e Pietrasanta - scuole evacuate in Versilia : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km nordovest da Forte dei Marmi (LU) alle 12:22:54, ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Massa, Carrara, La Spezia, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Lucca, Viareggio, Santo Stefano di Magra, Sarzana (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Non ci sono state al momento segnalazioni di ...

Molise - Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Campobasso : La scossa non ha provocato danni ma è stata avvertita da Campobasso a Larino e San Severo sino alla costa del Gargano, in Puglia.Continua a leggere

Terremoto in provincia di Perugia - Scossa di magnitudo 3 : Terremoto in provincia di Perugia, scossa di magnitudo 3 Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 14 km ad est di Umbertide. Non si segnalano danni a persone o cose Parole chiave: Terremoto ...

