Pitti Uomo 96 | il calendario di tutti gli eventi di giugno 2019

(Di lunedì 10 giugno 2019), l;appuntamento più atteso per chi opera nel settore moda, ma anche per tanti appassionati di abbigliamento e accessori maschili, apre i battenti. Il tema di questa edizione di(11-14) che animerà la Fortezza da Basso e l;intera città Firenze è ‘Special click;. Ecco il, giorno per giorno, digli. LUNEDì 10Ore 21.00 - Gala dinner su invito del Centro di Firenze per la Moda Italiana presso Palazzo Corsini, Lungarno Corsini 10 Ore 18:00-20:00 - Unexpected: Istituto Marangoni Fashion Show, sfilata di fine anno accademico. Su invito. Via de' Tornabuoni Ore 18:00-21:30 - One Planet One Future, Mostra di Anne de Carbuccia. Vernissage su invito. La mostra resterà aperta fino al 30(orario 10.00-13.00/14.00-18.00). Galleria Brun Fine Art, Palazzo Larderel, Via ...

