Milan | l' Atletico all' assalto di Suso | i rossoneri vogliono Vieira e Pellegrini

Inter : su Icardi ci sarebbe l'Atletico Madrid - il Milan 'frena' su Everton : Milan ed Inter sono in lotta per terminare la stagione nel migliore dei modi. Entrambe le Milanesi si giocano la qualificazione in Champions con l'Inter in posizione di indubbio vantaggio ed il Milan che, invece, non ha il destino nelle proprie mani e deve sperare in un passo falso delle squadre che lo sopravanzano in classifica. Per quanto riguarda la corsa verso l'Europa che conta, l'Atalanta precede i rossoneri, ma dovrà rendere visita alla ...