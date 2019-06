Meteo Roma del 10-06-2019 ore 06 | 10

romadailynews

(Di lunedì 10 giugno 2019)trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli per aggiornamentioggi al nord giornata all’insegna del tempo stabile con qualche nube sparsa addensamenti a tratti contatti al mattino sui settori occidentali Maggiori schiarite invece dal pomeriggio soprattutto su coste e pianure ci arriva o parzialmente nuvolosi nottata al centro nubi sparse al mattino Soprattutto sulle regioni tirreniche senza fenomeni di rilievo addensamenti più compatti al pomeriggio aspetta sugli appennini mentre in serata in nottata e c’ha gli rimarranno poco nuvolosi su tutti i settori al sud tempo stabile e soleggiato nelle ore diurne Salvo qualche addensamento anche con te sulla Sardegna ma senza fenomeni cieli sereni o poco nuvolosi invece in serata in nottata su tutte le regioni tempo sempre asciutto temperature in sensibile aumento sia nei valori minimi che in quelli ...

