Lignano Sabbiadoro | rapporto intimo in pieno giorno davanti ai passanti | denunciati

Tiziano Ferro annuncia tutte le date del tour 2020 : al via da Lignano Sabbiadoro : Il cantautore Tiziano Ferro, molto amato dai suoi fans e estremamente seguito sui propri social network (su Instagram conta più di un milione di 'seguaci') ha annunciato attraverso un filmato pubblicato in Rete le date dei concerti del suo prossimo tour. 'Tzn 2020' lo vedrà protagonista nella stagione estiva del prossimo anno nei principali stadi italiani. Il nuovo singolo 'Buona (cattiva) sorte' Il cantautore laziale proprio venerdì scorso, 31 ...

Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro - tutto pronto per la data zero del 27 maggio allo Stadio Teghil : Ufficiale l'arrivo di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro. Il rocker di Zocca è arrivato in Veneto in vista della data zero del tour che si terrà il 27 maggio dopo un mese di prove a Castellaneta, dove si è trovato nelle ultime settimane. La data zero anticiperà quindi il tour che Vasco avvierà con la prima delle sei tappe previste a San Siro e in programma dal 1° giugno. Sono infatti ben 6 i concerti che Vasco terrà allo Stadio San Siro di ...

La dichiarazione d’amore di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro prima della data zero : “Un’oasi di pace” : Arriva a qualche giorno dalla data zero, la nuova dichiarazione d'amore di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro dove terrà la prova generale ufficiale per il nuovo tour che inizierà ufficialmente il 1° giugno allo Stadio San Siro di Milano e che continuerà per 6 date, fino ad approdare a Cagliari nelle date del 18 e 19 giugno. Sentito da Il Messaggero, Vasco Rossi ha parlato della location scelta per la data del 27 maggio, dove è tornato a un ...