Julia Rose | la modella e star di Mtv che posa sempre mezza nuda

Julia Rose mangia la pizza in vasca da bagno - : Venticinque anni, modella e influencer. Nata a New Orleans, la giovane è diventata famosa negli Stati Uniti partecipando a un reality show di Mtv. Video dal profilo Instagram di Julia Rose. Redazione Venticinque anni, modella e influencer. Nata a New Orleans, la giovane è diventata famosa negli Stati Uniti partecipando a un reality show di Mtv. Video dal profilo Instagram di Julia Rose. Persone: ...