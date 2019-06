Italia - Giamaica | il 14 giugno la partita in tv su Rai 2 e in streaming su Raiplay

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Venerdì 14, alle ore 18.00, le nazionali femminili discenderanno in campo per la secondadel girone C dei Mondiali 2019 in Francia. Dopo la prima giornata le due compagini arrivano al match in condizioni diametralmente opposte: le Azzurre, infatti, hanno l'entusiasmo alle stelle dopo aver ottenuto la vittoria sul filo di lana contro l'Australia, mentre per lene la gara di venerdì potrebbe essere già da ultima spiaggia dopo la sconfitta per 3 a 0 contro il Brasile. Lasarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 e inonline sul sito e sull'app. La secondadell'di calcio femminile ai Mondiali in Francia Il tardo pomeriggio di venerdì 14lo Stadio Auguste-Delaune di Reims sarà il palcoscenico sportivo didella seconda giornata del girone C dei mondiali di calcio femminile in ...

lavurens : RT @cuzitsevan: Siccome la nazionale di calcio femminile italiana merita tutto il nostro rispetto e supporto, vi riporto le prossime partit… - cuzitsevan : Siccome la nazionale di calcio femminile italiana merita tutto il nostro rispetto e supporto, vi riporto le prossim… - giovedi23 : ?? #FIFAWWC fase a gironi I prossimi impegni dell'#Italia: ?? 14/6 Giamaica ???? ?? @AzzurreFIGC ???? ?? 18:00 ?? 18/6… -