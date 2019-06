Incidente elicottero | a Manhattan è emergenza traffico aereo

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’mortale avvenuto oggi aha riproposto il problema delsu New York diventato ormai un caso. Fino a pochi anni fa si registravano 60 amila voli diall’anno sopra, con tre eliporti, uno vicino a Wall Street, due tra la 30esima e la 34esima. Tre anni fa il comune di New York aveva raggiunto un accordo con le compagnie per dimezzare i voli, soprattutto quelli turistici, e ridurre i disagi per i cittadini, alle prese con il continuo rimbombo di elicotteri che volano vicino ai grattacieli e attorno all’isola.La domenica i voli turistici, in partenza da, sono stati vietati, ma il divieto è stato facilmente aggirato facendo partire gli elicotteri dal vicino New Jersey, che si trova al di là dell’Hudson. Un volo turistico di 15 minuti costa 224 dollari. Con l’inaugurazione del complesso ...

