I 60 anni di Ancelotti | «Non abbandonerò il 4-4-2»

(Di lunedì 10 giugno 2019) Nessun bilancio, solo ricordi per Carloin un intervista rilasciata al Corriere dello Sport alla vigilia dei suoi 60. Tanti nomi per una doppia vita da calciatore e allenatore, si parte da Liedholm per arrivare fino ad Arrigo Sacchi, due maestri tanto diversi. «Nella gestione della pressione, certamente. Liedholm era sempre calmo, imperturbabile, affrontava le situazioni con la serenità e risolveva le questioni con l’ironia. In quattro o cinquel’avrò visto arrabbiato un paio di volte. Arrigo ha invece ceduto alla tensione, e per sua stessa ammissione. Io ho preso da Liedholm, glie le esperienze mi hanno reso più consapevole». Sessant’li festeggia sulla panchina del Napoli e al termine del suo prima anno in azzurroè contento, sereno, ma agguerrito. «Quest’anno sono pronto con la fionda, è tirata e pronta a colpire» A Napoli ...

