Guido Crosetto | il governo come un calabrone | perché la crisi è lontanissima

Matteo Salvini vuole Guido Crosetto commissario Ue : mossa per governare con Giorgia Meloni? : La voce rilanciata da affaritaliani.it che riguarda Guido Crosetto è di quelle esplosive: potrebbe essere lui il commissario europeo indicato dal governo italiano, una scelta di Matteo Salvini e della Lega, i vincitori alle elezioni Europee. Crosetto, secondo quanto riportato da fonti governative, a

Guido Crosetto commissario europeo indicato dal governo italiano. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, la scelta della Lega e di Matteo Salvini - vincitore assoluto delle elezioni europee - per il componente italiano del nuovo esecutivo Ue ricadrà proprio sull'ex deputato di Fratelli d'Italia e ed ex sottosegretario alla Difesa. Crosetto...

Guido Crosetto : "Antonio Bassolino assolto dopo 18 anni. Cosa volete che sia per un magistrato?" : "Vi ricordate Antonio Bassolino?". Guido Crosetto, con un post su Twitter, attacca i magistrati per il caso dell'ex governatore della Campania. "Era sotto processo per peculato dal 2001. Nel 2016 il reato cadde in prescrizione, ma lui la rifiutò perché voleva un giudizio. Ora l'hanno assolto con for