Furia rossa | Vettel retrocesso di 5’’ per una scorrettezza su Hamilton 

(Di lunedì 10 giugno 2019) La Ferrari perde anche quando vince.taglia per primo il traguardo del Gp del Canada, ma una penalizzazione di 5 secondi lo retrocede alle spalle di Lewis Hamilton. Giusta o sbagliata che sia la sanzione inflitta al pilota tedesco, l’esito non cambia: sette vittorie a zero per la Mercedes, 78 il totale per il cinque volte campione del mondo....

