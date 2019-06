ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Mariangela Garofano La poliedrica, impegnata con un concerto a Las Vegas, ha perso le staff con i fan. Lainfatti ha inziato arle dove fosseCooper proprio prima che la star iniziasse a cantare "Shallow" La popstar, da poco tornata single dopo la rottura con Christian Carino, ha dovuto mettere in riga i suoi fan durante un concerto. La pietra dello scandalo è sempre la stessa: la sua presunta love story con il collega di "A Star is born",Cooper. L’attore di "Limitless" proprio in questi giorni pare sia tornato single, dopo quattro anni di relazione con la super model Irina Shayk, la quale secondo i tabloid, sarebbe andata via di casa. Come riporta The Sun , la cantante italoamericana si stava esibendo a Las Vegas, quando alcuni fan le hannoto dove fossementre si accingeva a cantare "Shallow", la cui performance ...

Italia_Notizie : Folla urla dov'è Bradley, Lady Gaga si infuria: 'Andate a quel paese' - taexnism : RT @oneirataexia: Immaginate il momento iconico in cui i BTS salgono sul palco di un qualsiasi stadio Italiano. Tutti gli armys che agitano… - Roberta42184904 : RT @oneirataexia: Immaginate il momento iconico in cui i BTS salgono sul palco di un qualsiasi stadio Italiano. Tutti gli armys che agitano… -