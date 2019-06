Esplosione Rocca di Papa | bimba ferita da esplosione | trauma facciale e cranico

Roma - Esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : feriti - anche 3 bambini. Grave il sindaco : ustioni a volto e braccia : Un’esplosione si è verificata nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ci sono 11 feriti, uno è il sindaco Emanuele Crestini e gli altri tre sono bambini. Il primo cittadino è ricoverato al Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio con ustioni al volto e alle braccia. Uno dei minorenni coinvolti è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso, mentre altri due minorenni sono stati portati in ospedale con mezzi ...

Esplosione Rocca di Papa : il sindaco ha ustioni al volto e alle braccia : Il sindaco di Rocca di Papa rimasto coinvolto nell’Esplosione che questa mattina ha investito il Municipio per una fuga di gas è stato preso in carico dal Centro Grandi ustioni del Sant’Eugenio con ustioni al volto e alle braccia. Al Sant’Eugenio sono in totale 3 i feriti trasportati da altri ospedali. Lo rende noto la Regione Lazio. Nelle operazioni di soccorso dell’Ares 118 sono stati utilizzati 2 elicotteri, 4 ...

Esplosione a Rocca di Papa : crolla la facciata del Comune - bambini tra i feriti. Grave il sindaco : Tre bambini feriti, ustionato anche il sindaco. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia e personale medico

Esplosione nel palazzo del Comune a Rocca di Papa : nove feriti tra cui sindaco e diversi bambini : Salgono a nove i feriti dell’Esplosione che si è verificata questa mattina nella palazzina di tre piani del Comune di Rocca di Papa, in provincia di Roma. Tra loro il sindaco, Emanuele Crestini, un uomo in gravissime condizioni a causa delle ustioni riportate su tutto il corpo e diversi bambini, di cui uno ricoverato in codice rosso. ...

Esplosione Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - 16 feriti. Gravissimo il sindaco e un bambino : Esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: 16 feriti, tra cui il sindaco, alcuni dipendenti e passanti (una decina sono stati medicati sul posto), un pensionato in condizioni gravi, il...

Rocca di Papa (RM) - Esplosione nel palazzo del Comune : sindaco e bimbo feriti gravi : Nell’esplosione che cha fatto crollare la facciata del palazzo comunale di Rocca di Papa sono rimasti feriti in modo grave il sindaco Emanuele Crestini e un bambino di scuola dell’infanzia. Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambin Gesù: non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime informazioni. Il sindaco è stato invece portato con l'elisoccorso a Tor Vergata. Tra i feriti in modo lieve ci sono ...

L’Esplosione al comune di Rocca di Papa - vicino a Roma : Sembra sia stata una fuga di gas e ci siano diversi feriti: le notizie sono poche, frammentarie e non confermate

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Rocca di Papa - Esplosione municipio - 10 giugno - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Rocca di Papa, esplosione municipio. Ballottaggi, 136 comuni in gioco. Terremoto a Messina e paura, 10 giugno 2019,

Esplosione nel palazzo del Comune a Rocca di Papa : sette feriti tra cui sindaco e diversi bambini : Salgono a sette i feriti dell’Esplosione che si è verificata questa mattina nella palazzina di tre piani del Comune di Rocca di Papa, in provincia di Roma. Tra loro il sindaco, Emanuele Crestini, un uomo in gravissime condizioni a causa delle ustioni riportate su tutto il corpo e diversi bambini, di cui uno ricoverato in codice rosso. ...

Esplosione a Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - 9 feriti tra cui sindaco e 3 bimbi - uno grave : Esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: 9 feriti, tra cui il sindaco, alcuni dipendenti, e tre bambini che si trovavano nella scuola accanto al Municipio, di cui uno in modo grave....

Roma - Esplosione a Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - ferito il sindaco : Una potente esplosione ha squarciato la tranquillità del piccolo paesino di Rocca di Papa, alle porte di Roma, dove intorno alle 11:30 di oggi, in pieno centro, una fuga di gas avvenuta in un palazzo di Corso Costituente ha fatto crollare parzialmente la facciata dell'edificio che ospita il Comune. La sede municipale confina anche con una scuola, che si trova proprio dirimpetto. Secondo quanto riportato dall'Ansa, anche il sindaco della ...

Roma - i palazzi distrutti dopo l’Esplosione a Rocca di Papa : le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco : “L’incendio è sotto controllo e le squadre Usar hanno verificato che nella struttura non fossero coinvolte altre persone”. È l’aggiornamento, accompagnato da un video sul luogo dell’incidente, fatto dai vigili del fuoco presenti a Rocca di Papa, dove c’è stata un’esplosione all’interno dell’edificio del Comune. Tra i feriti, anche tre bambini della scuola dell’infanzia che confina con ...

C'è stata un'Esplosione nel municipio di Rocca di Papa. Tra i feriti anche 3 bambini : È di 8 feriti, di cui tre in codice rosso, il primo bilancio dell'esplosione che poco dopo le 11,40 ha distrutto la facciata del Comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. Al momento - secondo quanto si apprende - l'ipotesi è quella di una fuga di gas. Tra i feriti ci sono tre bambini, uno dei quali trasportato all'ospedale Bambin Gesù in codice rosso, l'altro all'ospedale di Frascati. Nell'ospedale di Frascati si trovano anche gli ...

Esplosione in una palazzina a Rocca di Papa : bimbo gravemente ferito : Lo scoppio, dovuto probabilmente ad una fuga di gas, ha semi distrutto l'edificio di tre piani. A pochi passi c'è la sede del Comune.