Conti correnti | la «tassa occulta» da 10 miliardi sui risparmi degli italiani

Inflazione - la «tassa occulta» da 10 miliardi sui Conti correnti degli italiani : L’assenza di alternative sicure spinge i risparmiatori a tenere 1.400 miliardi sui conti correnti e i rendimenti sono a zero o poco sopra. Eppure la massiccia esposizione alla liquidità espone a rischi palesi, come le regole sul bail in per chi ha oltre 100mila euro oppure una tassazione patrimoniale, e rischi occulti come l’Inflazione...

Prelievo Forzoso Conti correnti 2019 : ultime notizie sulla Patrimoniale in Italia - come difendersi? : Oggi parleremo del Prelievo Forzoso sui Conti Correnti bancari, vedremo che cos’è e come è possibile difendersi in caso di legge Patrimoniale in Italia. Conti Correnti 2019: che cos’è un Prelievo Forzoso? Oggi andremo a parlare insieme di ciò che è un Prelievo Forzoso sui Conti Correnti e cercheremo di capire se e come è possibile difendersi nel momento in cui dovesse entrare in vigore una legge Patrimoniale che prevede appunto l’avvio di questa ...

Pd - gaffe di Moretti : “Salvini ha twittato che farà un prelievo forzoso sui Conti correnti”. Ma cita un account fake : gaffe dell’europarlamentare del Pd, Alessandra Moretti, durante una polemica con Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato della Lega, a Piazzapulita (La7). Il tema del dibattito è la lettera inviata al governo italiano dalla Commissione Europea circa la mancata riduzione del debito. Moretti menziona un tweet pubblicato da un account-parodia di Matteo Salvini. Il cinguettio del profilo fake recita così: “3,5 miliardi di euro di multa. ...

Soldi spariti dai Conti correnti - arrestato direttore di banca : "Maxi furto da un milione di euro" : L'inchiesta portata a termine dalla Guardia di Finanza di La Spezia era scattata a seguito di una serie denunce, che avevano...

Cyber-gang internazionale svuota 40 mila Conti correnti con un malware : Una colossale truffa è stata messa in atto da una vera e propria Cyber-gang internazionale. La banda è stata sgominata grazie alle serrate indagini delle maggiori forze di polizia mondiali, in primis l'FBI (Federal Bureau of Investigation) e l'Europol. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, il sodalizio criminale installava un virus nei pc dei malcapitati attraverso una semplice mail, che sembrava assolutamente normale, ma che ...

Risale lo spread - dai Conti correnti alla borsa le perdite tornano a 100 miliardi : Sarà anche vero, come dice Matteo Salvini, che «con tutto il rispetto per lo spread viene prima il lavoro e la salute degli italiani». E in effetti è anche comprensibile che...

Conti correnti - quando cambiare banca? (e non superate queste soglie) La guida : Le regole per traslocare e i prodotti più convenienti. La legge sulla portabilità veloce da due anni obbliga gli istituti di credito a spostare tutto, gratis, entro 12 giorni lavorativi. Ma non è usata

Risparmiometro - raid della Finanza nei Conti correnti : cosa possono vedere - quali evasori sono spacciati : L' Agenzia delle entrate ha caricato una nuova arma per combattere l' evasione fiscale. Tecnicamente si chiama Super Anagrafe tributaria, volgarmente conosciuta come Risparmiometro, un fratello del più noto Redditometro ma con una potenza di fuoco maggiore, in grado di scovare chi dimentica di denun

Fisco - nuovi controlli "selettivi" sui Conti correnti : chi rischia l'accertamento : Determinate incongruenze possono essere considerate indici di rischio: i controlli automatici saranno sempre seguiti da...

Il Grande Fratello sui Conti correnti. Arrivato l'ok ai controlli selettivi dell'Agenzia delle Entrate : Un Grande Fratello dei conti correnti italiani. A fine aprile è Arrivato anche il via libera del Garante della Privacy, e ora la super-anagrafe dei conti correnti dell’Agenzia delle Entrate è pronto ad operare. Ne dà notizia il Messaggero: si tratta un nuovo strumento, voluto da Mario Monti nel Decreto Salva-Italia, che consentirà al Fisco di “vedere” i conti correnti di tutti, per effettuare ...

Controlli mirati sui Conti correnti : c'è l'ok del Tesoro : di Umberto Mancini Banche senza più segreti per il fisco. La nuova superanagrafe dei conti correnti è pronta a partire. Voluta nel decreto Salva-Italia dal governo Monti nel 2012, dopo una serie di ...

Evasione fiscale - controlli mirati sui Conti correnti : c'è l'ok del Tesoro : Banche senza più segreti per il fisco. La nuova superanagrafe dei conti correnti è pronta a partire. Voluta nel decreto Salva-Italia dal governo Monti nel 2012, dopo una serie di...