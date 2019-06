C’è un’app che valuta quanto sei assumibile

wired

(Di lunedì 10 giugno 2019) Hai un curriculum vitae fatto ad arte, una laurea da 110 e lode, esperienze pazzesche e non ti spieghi come mai non riesci a trovare lavoro? Se come foto profilo su Facebook sei palesemente ubriaco, hai una sigaretta in bocca e fai il dito medio, fatti qualche domanda: ormai è cosa nota che i responsabili delle risorse umane si formino una prima impressione sui candidati da selezionare in base alle informazioni online. Secondo i dati riportati dal sito cerca-lavoro Monster, l’85% dei recruiter decide se procedere con la selezione dopo avere dato un’occhiatina ai risultati Google e ai profili dei social network. Ma come si fa a misurare il livello di “assumibilità” che abbiamo sul web? Per farlo è appena stata lanciata Hireable Analytics, la piattaforma che permette di monitorare il tasso di hireablity, appunto, di chi vuole trovare o cambiare lavoro. Si tratta di un’app che ...

