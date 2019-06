Calciomercato Inter | settimana decisiva per Barella e Dzeko | ore calde per Icardi

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019)in casaper. Cinquanta milioni per il centrocampista del Cagliari, si punta a bonus e contropartite per diminuire il prezzo; i sardi restano fermi sulla loro posizione ma Marotta è sicuro di chiudere l’affare in tempi brevi: Bastoni, Dimarco, Karamoh e Eder le contropartite gradite agli isolani; conc’è già l’accordo per un quinquennale da oltre due milioni di euro a stagione. Edinspinge per andare all’. Come noto il bosniaco sta rifiutando le offerte di rinnovo fattegli dalla Roma. I giallorossi chiedono 20 milioni per liberare l’attaccante, l’non intende andare oltre i 12. Anche qui i nerazzurri potrebbero inserire qualche contropartita o qualche giovane: Pinamonti , in particolare, è molto gradito alla Roma. Occhio anche alla pista Kolarov che ...

MarcoBarzaghi : Proposto Perisic alla Juve per Cancelo !! #Perisic #Cancelo #Inter #Juve #Calciomercato - MarcoBarzaghi : #Barella : 'Le voci di mercato uno stimolo. Per ora torno a Cagliari' ... settimana prossima sarà dell'Inter… - MarcoBarzaghi : Icardi la Roma non è un'opzione.. vuole giocare la Champions @Sport_Mediaset #Icardi #Inter #Calciomercato -