Calciomercato Genoa | con Andreazzoli arriva anche Krunic | ore decisive per la cessione

(Di lunedì 10 giugno 2019) Orein casaper l’annuncio del nuovo allenatore: Aurelio. L’accordo con il tecnico che nell’ultima stagione ha guidato l’Empoli c’è da giorni, mancano gli ultimi dettagli e l’uscita di scena di Prandelli che, con la salvezza, ha ottenuto il rinnovo automatico di un anno ad un milione di euro.potrebbe portarsi da Empoli un vecchio pallino del: Rade. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è stata un’accelerata nella trattativa per il centrocampista serbo visto l’inserimento di Eintracht Francoforte, Watford e Fenerbache. Giorni decisivisul fronte societario: Preziosi attende una possibile offerta dai rappresentanti del fondo americano che hanno manifestato interesse per rilevare la società rosso-blu., incontro Capozucca-Preziosi per il terzo ritorno del ds ...

