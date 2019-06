Baby Louis al Trooping the Colour con il completo di zio Harry

Trooping the Colour - Baby Louis si affaccia per la prima volta a Buckingham Palace. Le foto fanno il giro del web : Trooping the Colour 2019, il debutto di baby Louis al balcone di Buckingham Palace. In occasione delle celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta, il piccolo di casa Cambridge ha fatto il...

George - Charlotte e Louis : le foto del primo anno da royal Baby : Louis di Cambridge compie un anno. Le nuove (bellissime) foto del principinoLouis di Cambridge compie un anno. Le nuove (bellissime) foto del principinoLouis di Cambridge compie un anno. Le nuove (bellissime) foto del principinoOgni genitore ha le sue regole. Kate Middleton e William, per quel che riguarda i tre figli – George, 5 anni, Charlotte, 3, e Louis, 1 – hanno le idee ben chiare: dare loro un’infanzia il più possibile ...

Principe Louis : Kate Middleton ha condiviso tre dolcissime foto per il primo compleanno del Royal Baby : Auguri al principino The post Principe Louis: Kate Middleton ha condiviso tre dolcissime foto per il primo compleanno del Royal Baby appeared first on News Mtv Italia.

Che fine ha fatto il royal Baby? Louis compie il primo anno da "principino invisibile" : Era il 23 aprile 2018 quando Louis di Cambridge, terzogenito di Kate e William, veniva alla luce. Dunque, mentre la bisnonna Elisabetta compie 93 anni, a distanza di due giorni il royal baby spegnerà la prima candelina al culmine di un anno di grande riservatezza. Dopo il battesimo, infatti, sono stati davvero rari gli scatti in cui il fratellino di George e Charlotte fa comparsa.The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce ...