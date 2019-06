Ravenna San Zaccaria | incidente su via Dismano morto Andrea Balducci

Ravenna - marocchino se la prende con fidanzata e passanti : arrestato : L'arrivo dei carabinieri non è servito a placare le intemperanze del giovane, che si è scagliato contro gli uomini in divisa, aggredendoli e rivolgendo minacce nei loro confronti Federico Garau ? Luoghi: Ravenna

Video/ Feralpisalò Ravenna - 0-0 - : highlights - passano i gardesani! - Serie C play off - : Video Feralpisalò Ravenna, risultato finale 0-0,: gli highlights della partita, nel secondo turno dei playoff di Serie C. Gardesani agli ottavi!

Pensano sia polmonite ma si scopre che è mucca pazza! Morta 59enne a Ravenna : Torna l'incubo del morbo della mucca pazza in Italia: a Ravenna una donna di 59 anni è Morta a causa di questa malattia, scambiata all'inizio per una semplice polmonite. 40 sono i medici che risultano indagati per omicidio colposo. La 59enne era stata rimbalzata da un reparto all'altro per una sospetta polmonite, dopo che si sono manifestati i primi sintomi, fino a che le sue condizioni non sono peggiorate repentinamente, portando al decesso, ...