Desirée Maldera annuncia la seconda gravidanza | Mi avete sgamata!

(Di domenica 9 giugno 2019) Sono passati solo 6 mesi dalla nascita di Giancarlo, oggiè pronta per fare il bis con suo marito, l'ingegnere Valerio Rampezzotti. La voglia di maternità dell'ex tentatrice di Temptation Island è così tanta da voler subito un secondo genito e così sarà.infatti è nuovamente in dolce attesa e adrlo è proprio la stessa in una foto condivisa sul suo profilo instagram in cui mostra il pancino attorniata dalle sue amiche: Con la scusa che per il matrimonio di Chiara siamo tutte vestite carine colgo l’occasione per dirvi che anche questa volta mi riproduco. Sono come i conigli. Secondo bebè in arrivo ma tanto già mi avevateNon è ancora chiaro se il secondo figlio sarà maschio o femmina come specifica l'opinionista di Pomeriggio cinque in chiusura dell'annuncio: "Ps, non so il sesso". Una pioggia di auguri da parte dei followers (ne ha oltre ...

