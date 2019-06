Da Salvini alla Boschi | tutti sul carro delle Azzurre

huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) La nazionale azzurra femminile trionfa all’esordio mondiale facendo impazzire di gioia i tifosi che, in molti casi, per la prima volta si approcciano al calciodonne. Un settore in espansione che proprio con il traino di Francia 2019 spera di fare un ulteriore salto. Molti i politici digli schieramenti che twittano per la gioia della vittoria sull’Australia, un 2-1 targato Barbara Bonansea, autrice di una doppietta che poteva essere anche una tripletta, se il Var non le avesse negato un gol per un fuorigioco millimetrico che ci sono voluti diversi minuti per individuare sugli schermi. “Ringraziogli italiani, abbiamo sentito l’affetto. In tanti so che ci hanno guardato, per noi è stata una spinta in più” ha commentato il ct della Nazionale Milena Bertolini ai microfoni di RaiSport. E infatti su Twitter ...

