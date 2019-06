Bari | incendio distrugge il ristorante L' Ancora a Palese Il Comune stava per affidarlo

repubblica

(Di domenica 9 giugno 2019) Pochi dubbi che si sia trattato di undoloso. L'assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone: "Incredibile, ma noi andiamo avanti". Il presidente del Municipio, Brandi: "Schiaffo alla città"

