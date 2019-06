Real Madrid | Gareth Bale punta i piedi | il gallese ha comunicato la sua decisione di non

Hazard è un calciatore del Real Madrid : la lunga lettera d’addio al Chelsea : “Giochero’ nel Real Madrid, non e’ un segreto, era il mio sogno da bambino, fin da quando ho segnato il mio primo gol. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi mesi. Ora i club hanno raggiunto un accordo. Spero capiate la mia decisione”. Eden Hazard scrive un lungo post sui social ...

Real Madrid - ufficiale l’arrivo di Hazard : così Zidane ha la stella da cui ripartire : Il Real Madrid ha la sua nuova stella. Eden Hazard lascia il Chelsea dopo sette stagioni: ha appena firmato il contratto che lo legherà ai Blancos fino al 30 giugno 2024. Un anno dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, Florentino Perez regala ai tifosi il colpo ad effetto, quello che potrebbe essere premonitore di un nuovo calciomercato in stile Galagticos per rimediare a una stagione deludente. Intanto il Real ha già acquistato anche Luka Jovic, ...

Real Madrid scatenato - ufficiale l’arrivo di Hazard : è il secondo colpo dopo Jovic : Hazard saluta il Chelsea per iniziare una nuova avventura al Real Madrid: i dettagli Il Real Madrid ha finalmente annunciato l’ingaggio di Hazard: l’attaccante belga ha firmato con la squadra spagnola un contratto fino a giugno 2024, come spiegato nella nota del club. Il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il trasferimento del belga, che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana, esattamente il 13 ...

Calciomercato PSG - Mbappé sogna il Real Madrid : i blancos però non hanno intenzione di esporsi : L’attaccante del Paris Saint-Germain ha fatto percepire alla proprietà di volersi trasferire al Real Madrid, trovando però un muro dall’altro lato Il Real Madrid potrebbe essere la prossima destinazione di Kylian Mbappè, l’attaccante francese infatti sogna di trasferirsi in Spagna e lo ha fatto capire anche al Paris Saint-Germain. LaPresse/EFE Lo sceicco Nasser però ha scelto di fare orecchie da mercante, dal momento che ...

Nuove maglie Real Madrid - tutto lo spettacolo delle divise per la prossima stagione [FOTO e VIDEO] : Nuove maglie Real Madrid – L’ultima stagione non è stata di certo entusiasmante in casa Real Madrid, il distacco in Liga dalla vetta è stato importante ed anche in Champions League il percorso è stato deludente. Il ritorno in panchina di Zidane rappresenta una garanzia, la dirigenza adesso è pronta ad intervenire massicciamente sul mercato per rinforzare la rosa. Nel frattempo sono state presentate le divise per la prossima ...

Il Real Madrid presenta la nuova maglia : domina il bianco con inserti dorati : Real Madrid e Adidas hanno presentato oggi la maglia per la stagione 2019-20. Il colore bianco è combinato con l’oro che caratterizza il logo, lo sponsor e le tre iconiche fasce Adidas. La maglia presenta inoltre un moderno scollo rotondo, che presenta ulteriori dettagli dorati. Il design, moderno e caratterizzato da una combinazione di colori […] L'articolo Il Real Madrid presenta la nuova maglia: domina il bianco con inserti dorati ...

Bucchioni : “Se il Real Madrid lo chiamasse - Insigne si autodefinirebbe traditore?” : Il direttore di QS Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva. Tra gli argomenti toccati anche le dichiarazioni di Lorenzo Insigne sull’ipotetico arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: “Lorenzo Insigne mi ha sorpreso, perché se vivi nel calcio e sai come funziona non puoi dare del traditore a nessuno. Se domani mattina dovesse chiamarlo il Real Madrid, Insigne si autodefinirebbe ...

Il ‘nemico’ in casa - Leo Messi rivela : “mio figlio Mateo esulta ai gol del Real Madrid” : Nel corso di una lunga intervista, Leo Messi ha parlato anche dei figli e rivelato un curioso retroscena relativo a Mateo Il papà totem del Barcellona, ma ai gol del Real Madrid non si può non esultare. Succede in casa Messi, dove il piccolo Mateo non si perde nemmeno una partita, gioendo addirittura anche per i successi dei blancos. A rivelarlo è lo stesso giocatore blaugrana, nel corso di una lunga intervista rilasciata a TyC Sports ...

James Rodriguez lascia il Bayern e torna al Real Madrid : James Rodriguez lascia il Bayern Monaco dopo il prestito biennale e torna al Real Madrid. Il Bayern ha pubblicato una nota sul suo sito in cui comunica la sua decisione di non riscattare il cartellino del 27enne giocatore colombiano che negli ultimi giorni è stato insistentemente accostato sia alla Juventus che al Napoli. “A nome dell’FC Bayern Monaco, vorrei ringraziare James per due anni di successi al club. Abbiamo vinto il ...

Bayern Monaco - niente riscatto per James Rodriguez : il colombiano torna al Real Madrid : Come anticipato dal CEo dei bavaresi, non è stato esercitato il riscatto per James Rodriguez che tornerà dunque al Real Madrid James Rodriguez torna al Real Madrid, il Bayern Monaco infatti non ha esercitato il riscatto dopo due anni di prestito. Termina così l’avventura del colombiano in Bundesliga, caratterizzata da 67 presenze condite da 15 gol e 20 assist. AFP/LaPresse Già ieri il CEO dei bavaresi Rummenigge aveva anticipato il ...

Tottenham - Eriksen : “Forse è il momento di cambiare ma solo in meglio. Real Madrid? Devono chiamare il club” : In un’intervista al quotidiano danese ‘Ekstra Bladet‘ il centrocampista del Tottenham Cristian Eriksen ha parlato della possibilità di lasciare gli Spurs: “Mi sento in una fase della carriera in cui mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo”. Parole chiare quelle di Eriksen, uno dei maggiori talenti della squadra allenata da Pochettino. “Non sarebbe una brutta cosa restare, ho molto rispetto per quello che ...