In 5 anni ko della spesa in spot Mediaset si protegge dalla Silicon

Oggi prima occasione di Meghan in pubblico dopo il parto : si festeggiano i 93 anni della Regina [GALLERY] : AFP/LaPresse Primo impegno pubblico per Meghan Markle, dopo la nascita del piccolo Archie. Come prima uscita dopo il parto la duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, ha scelto un’occasione immancabile: il compleanno della Regina Elisabetta. Meghan non aveva più preso parte ad eventi ufficiali, nemmeno in occasione della visita del presidente americano Donald Trump. Oggi, però, ha voluto essere presente accanto al marito alla ...

Lexie Alford - a 21 anni ha visitato tutti i 196 Paesi della Terra : “Nel mondo c’è più bene che male” [FOTO] : Il 31 maggio 2019, Lexie Alford, 21enne americana, ha messo piede in Corea del Nord, gettando le basi per diventare la persona più giovane a viaggiare in ogni Paese della Terra. Il suo obiettivo è battere il Guinness World Record di James Asquith, che ha ottenuto il titolo nel 2013 all’età di 24 anni e unirsi ad altri viaggiatori, come Cassie de Pecol, che ha battuto il Guinnes World Record per essere stata la donna più veloce a visitare ogni ...

Si tuffa nel lago di Como per festeggiare la fine della scuola - muore un ragazzo di 15 anni : E’ morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 15enne che intorno alle 12.30 si era tuffato nel lago di Como dal pontile di villa Geno e non era più riemerso. Il ragazzino, nato in Ghana, ma residente a Gironico, frequentava l’istituto alberghiero Cps di Monte Olimpino. ...

Muore a soli 15 anni! Voleva festeggiare la fine della scuola con un tuffo nel lago : Il 15enne originario del Ghana Muore dopo un tuffo nel lago di Como. Inutili i soccorsi chiamati dagli amici. Non ce l'ha fatta. È morto il ragazzo di 15 anni che a Como si era gettato nel lago dal pontile di viale Geno. Il giovane studente aveva deciso di festeggiare così, insieme ad alcuni compagni, la conclusione dell'anno scolastico. Dopo il tuffo, però, non è riemerso dall'acqua. I soccorsi lo hanno recuperato a nove ...

Condannato a 30 anni il bandito più famoso della Sardegna torna libero grazie alla burocrazia : Anche stavolta Graziano Mesina si è fatto beffa della giustizia. Certo, i tempi della latitanza sono lontanissimi, ma l’ex primula rossa della Barbagia si è preso una piccola rivincita sui giudici che lo avevano Condannato a 30 anni di carcere. Questa volta la storia è legata solo a un ritardo della macchina giudiziaria. Le accuse per i sequestri d...

Addio partigiana Emma - a 108 anni muore la «sarta della Resistenza» : Era chiamata la sarta della Resistenza perché il suo laboratorio di sartoria era diventato una base per l’attività antifascista e anti-nazista. Lei e le altre avevano dato rifugio ai partigiani braccati, ai renitenti alla leva dopo l’8 settembre, avevano fatto da staffetta, portando messaggi tra i componenti delle brigate. Fino all’ultimo ha cucinato per figlie e nipoti e si arrabbiava anche se non mangiavano. Lei si chiamava Emma Fighetti e se ...

Omicidio Noemi - confermata condanna a 18 anni per il fidanzato della 16enne. La madre : "Non lo perdonerò mai" : A Lecce la sentenza d'appello per Lucio Marzo, che ora ha 19 anni: nel settembre 2017 uccise la ragazza e nascose il suo corpo in campagna sotto un cumulo di pietre a Castrignano del Capo

Marghera - 20enne violentata nel giardino della discoteca : fermato un ragazzo di 14 anni : È stato fermato un ragazzo di 14 anni con precedenti per una presunta violenza sessuale di cui sarebbe stata vittima una 20enne nel giardino della discoteca "Molocinque" di Marghera (Venezia). Dopo circa un mese, l'aggressore è stato individuato, fermato e trasferito nel carcere minorile di Treviso dove sarà interrogato nelle prossime ore.Continua a leggere

Premiato come il più fastidioso della scuola! Achillas è un bimbo autistico di 11 anni : Una famiglia dello Stato USA dell’Indiana è andata su tutte le furie dopo che al loro bambino è stato assegnato il premio di "Più fastidioso" della scuola. Achillas ha 11 anni, frequenta il 5° anno presso la Bailly Preparatory Academy e soffre di autismo non-verbale. Spesso si muove avanti e indietro in aula, mentre lotta per esprimersi. Rick Castejon, suo padre, ha detto alla stazione WLS-TV dell'ABC di Chicago, di essere stato “preso alla ...