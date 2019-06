Grecia-Italia stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Ricomincio da tre: questa sera l’riprende il percorso verso gli Europei di calcio del 2020 cercando la terza vittoria nella terza gara del raggruppamento allo stadio Olimpico di Atene. Alle ore 20.45 la Nazionalena affronterà infatti in trasferta la, che insegue gli azzurri in classifica con quattro punti, contro i sei della nostra selezione. Come al solito i diritti della Nazionale maggiore di calcio sono acquistati dalla RAI, e dunque la partita sarà visibile in tved insulla rete ammiraglia, Raiuno, mentre in streaming la sfida sarà fruibile gratuitamente grazie a RaiPlay. OA Sport come al solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida e le pagelle live. Di seguito il programma completo del match: Qualificazioni Europei 2020 di calcio Sabato 8 giugno ore 20.45Diretta tv su Raiuno Diretta streaming su RaiPlay a questo ...

