Francia,gilet manifestano a Montpellier

Tensione adove oltre 2000gialli si sono radunati per il trentesimo atto della manifestazione anti-Macron. Centinaia di persone si sono radunate a Place de la Comédie, nel centro della città, dietro uno striscione "Resistenza, siamo dalla parte giusta della storia". Non appena il corteo si è mosso, la situazione è diventata tesa e la polizia ha usato gas lacrimogeni nel mezzo della strada dello shopping, per impedire ai dimostranti di raggiungere la prefettura. Molti indossavano maschere.(Di sabato 8 giugno 2019)