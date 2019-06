Forum Pietroburgo | la Davos russa pensa cinese ma sogna italiano

ilfogliettone

(Di sabato 8 giugno 2019) Si chiude anche questa edizione delEconomico Internazionale di San, dopo tre giorni molto intensi di incontri e una partecipazioneper certi versi, debordante. La Russia di Vladimir Putin è apparsa, più che isolata, molto orientata verso Est, con un ospite d'onore come Xi Jinping che ha dominato per tutti i giorni dello Spief, organizzato da Roscongress. E proprio nel bel mezzo della guerra commerciale tra Washington e Pechino, tra un panel e l'altro Huawei ha condiviso i piani di cooperazione con la Russia, durante un incontro del presidente russo con gli imprenditori, secondo quanto ha riferito l'amministratore delegato del Fondo di investimento diretto russo Kirill Dmitriev.Parterre comunque di alto profilo. Italia rappresentata Manlio Di Stefano, sottosegretario per gli affari esteri e la Cooperazione internazionale e dall'ambasciatore Pasquale ...

