UFFICIALE – Di Lorenzo è il primo acquisto della SSC Napoli | “Sono felice | una nuova

Calciomercato Napoli - UFFICIALE il primo acquisto : Di Lorenzo firma un quinquennale : Giovanni Di Lorenzo è un calciatore del Napoli . L’esterno destro difensivo dell’Empoli ha firma to nel pomeriggio il contratto che lo legherà ai partenopei per i prossimi 5 anni in un albergo sul lungomare napoletano dove, accompagnato dal suo procuratore Mario Giuffredi e dal direttore sportivo del Napoli , Cristiano Giuntoli, si è ritrovato con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore aveva sostenuto ieri le visite ...

MotoGP - Yamaha ingaggia Lorenzo Daretti 'Trastevere73' : è il primo pilota UFFICIALE eSport : Un campione del mondo come Trastevere73, quindi, entra a far parte del team del pluricampione del mondo Valentino Rossi. Lorenzo Daretti sarà protagonista anche di una nuova iniziativa su YouTube: ...

Torino - intervento riuscito per Lorenzo De Silvestri : il comunicato UFFICIALE del club granata : Il giocatore del Torino si è sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la frattura delle ossa nasali riportata nel corso del match con il Cagliari Il Torino ha reso noto con un comunicato ufficiale che l’operazione a cui si è sottoposto Lorenzo De Silvestri è andata a buon fine. L’intervento si è reso necessario in seguito alla frattura delle ossa nasali riportate nel match con il Cagliari, terminato in parità nella ...