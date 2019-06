Tetraplegico recupererà la funzione motoria delle mani Intervento storico a Torino

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) Per la prima volta in Italia una tecnica innovativa e rivoluzionaria permetterà ad un paziente, un uomo di 52 anni, di recuperare la. Questa nuova modalità d'operazione ha permesso di bypassare il livello della lesione al midollo spinale trasferendo e ricollegato nervi donatori sani - sopra la lesione stessa del midollo - a nervi non piu' funzionanti a valle della lesione. L'è stato realizzato ieri presso l'ospedale Cto della Città della Salute di. La chirurgia della mano tetraplegica tradizionale che utilizzava trasferimenti di tendini era impiegata già da diversi anni ma consentiva solamente un parziale recupero della, mentre questa tecnica innovativa permette di reinnervare interi distretti muscolari non altrimenti recuperabili con la chirurgia ...

