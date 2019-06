ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) I dipendenti distanno testando una nuova funzionalità denominata “”, che consente agli amici di collaborare alla composizione delle playlist musicali ed, eventualmente, ascoltarle insieme in tempo reale. Un’idea che sembra fatta apposta per leestive. Lanon è ancora disponibile, ma la ricercatrice Jane Manchung Wong che ha avuto modo di dargli un’occhiata ha raccontato su Twitter cheè simileplaylist collaborative già esistenti sull’app di musica, con alcune differenze che emergono dimmagini delle schermate che ha pubblicato. Funziona come un vero e proprio sistema: tutto inizia con un invito da parte di uno dei contatti, che può essere formulato condividendo un URL dedicato (un indirizzo web) tramite SMS, Facebook o altro. In alternativa si possono inviare codici QR scansionabili. ...

Noovyis : Un nuovo post (Spotify pensa alle feste con la funzione Social Listening per l’ascolto condiviso) è stato pubblicat… - Cascavel47 : Spotify pensa alle feste con la funzione Social Listening per l’ascolto condiviso - PittySalvii : Pensa na pista -