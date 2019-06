Salvini ci ricasca | esulta per arresti | ma l' operazione è in corso | irritati i procuratori

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il ministro dell'interno Matteoè ricaduto in un vecchio errore. Come già accaduto a Torino, ha gioito per la "conclusione" di alcune operazioni di polizia prima che queste fossero realmente concluse. Forte l'irritazione delle procure di Monza e Prato, che hanno richiesto il silenzio stampa, per evitare che i risultati vengano danneggiati dalla fuoriuscita di informazioni. In simili circostanze, infatti, si rischia che una fuga di informazioni troppo anticipata permetta a persone coinvolte nei fatti di scappare.gioisce per la conclusione di operazioni di Polizia prima che esse siano terminate Come era già accaduto a Torino, quando l'ex procuratore Armando Spataro aveva richiamato il vicepremier dal pubblicare informazioni importanti quando le operazioni erano ancora in, anche stavoltaha commesso lo stesso errore. A richiamare il ministro, che gioiva già ...

Ettore_Rosato : Non si trattiene, come i bambini con un segreto. Mentre era in corso un’operazione per l’arresto di alcuni cittadin… - mariamacina : Salvini ci ricasca. Anticipa gli arresti di Prato e irrita la procura | L'HuffPost - 55_Babi : RT @maddalena2471: Salvini ci ricasca. Anticipa gli arresti di Prato e irrita la procura -