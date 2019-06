Overwatch 2 sarebbe attualmente in sviluppo e potrebbe avere una modalità co-op in stile

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) J Allen Brack di Blizzard Entertainment ha parlato nel recente passato della creazione di altri giochi appartenenti a importanti franchise dalla società, menzionando anche. Ebbene, secondo Jason Schreier di Kotaku, che ha parlato con fonti anonime,in fase di.Stando a quanto emerso, ci potremmo aspettare una rivelazione alla BlizzCon 2019, che dovrebbe essere un enorme miglioramento rispetto alla debacle di Diablo Immortal dello scorso anno. La cosa interessante è che2 apparentemente avrà unaPvE simile a Left 4 Dead. Dato che gli eventi PvE come Archives e Junkenstein's Revenge sono stati estremamente popolari, non è strano che il team disi spinga in questa direzione.Per quanto riguarda l'annuncio alla BlizzCon, anche se non dovesse accadere quest'anno, un sequelancora essere in fase di. ...

