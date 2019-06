Una nuova e inarrestabile piaga sociale! Imperia offre 3 stanze ai padri separati in difficoltà

(Di venerdì 7 giugno 2019) La Liguria è maglia nera in Italia, dopo la Lombardia, per le separazioni. Il Comune diha così deciso di mettere a disposizioni dei, in difficoltà economiche, traper la durate di sei mesi. L'iniziativa si fonda su un protocollo di intesa con l'associazione "PapàLiguria". Il servizio di accoglienza avverrà presso la "Casa del Papà", nella struttura deiCarmelitani, in località Castelvecchio e potranno beneficiarne soltanto iresidenti nel Comune di, con documentate situazioni di difficoltà."Siamo il primo Comune in Liguria ad adottare questo tipo di provvedimento - commenta l'assessore ai Servizi Sociali, Luca Volpe - anche se sappiamo che ci stanno lavorando pure altre amministrazioni. Quella deicon gravi difficoltà economiche è unasociale, che spesso danneggia anche il diritto dei figli ad avere un rapporto stabile coi propri genitori".